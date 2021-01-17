اليوم السابع
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وسائل إعلام سورية: القوات التركية تقطع المياه عن الحسكة

الأحد، 17 يناير 2021 04:30 م
وسائل إعلام سورية: القوات التركية تقطع المياه عن الحسكة عناصر الجيش التركي فى سوريا
كتب سمير حسنى

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قالت وسائل إعلام سورية، اليوم الأحد، إن القوات التركية قطعت المياه عن الحسكة وريفها الغربي ، وفى وقت سابق، جدد مرتزقة القوات التركية من التنظيمات الإرهابية عدوانهم على القرى والبلدات في ريف الحسكة بسوريا، حيث استهدفوا بالقذائف قرية الدردارة في محيط بلدة تل تمر شمال غرب المدينة.


ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصادر محلية إن "مرتزقة القوات التركية المنتشرين في المناطق التي احتلوها في ريف الحسكة الشمالي استهدفوا بقذائف المدفعية الثقيلة المنازل السكنية في قرية الدردارة شمال بلدة تل تمر ما تسبب بأضرار مادية في المنازل السكنية والممتلكات".


واعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية بقذائف المدفعية الثقيلة على قرية الدردارة ومحطة المباقر بريف تل تمر شمال محافظة الحسكة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في منازل القرية والمحطة.


سوريا

الحسكة

قطع المياه

اخبار سوريا

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