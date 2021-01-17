اليوم السابع
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وزير النفط العراقى يؤكد التزام بلاده بقرار خفض إنتاج النفط

الأحد، 17 يناير 2021 07:19 م
وزير النفط العراقى يؤكد التزام بلاده بقرار خفض إنتاج النفط النفط - أرشيفية
أ ش أ

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أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، التزام بلاده بقرار (أوبك+) بخفض الإنتاج والتعويض عن حصته من الإنتاج الزائد في الشهور الماضية.
وقال وزير النفط - في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إن "العراق ليست لديه نية للتفاوض مع أعضاء التحالف بشأن حصته من إنتاج النفط أو التعويض عن الإنتاج الزائد".
كانت وسائل إعلام نسبت إلى وزير النفط قوله إن هناك تفاوضا مع تحالف (أوبك+) لتأجيل تعويضات زيادة الإنتاج السابقة نظراً للظروف المالية التي تمر بها البلاد.
يذكر أن الوزير قد أشار - خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لمراقبة الإنتاج المنبثقة عن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) - إلى حرص الدول المنتجة للنفط في (أوبك) والمتحالفين معها على الحفاظ على توازن واستقرار السوق النفطية العالمية.
كانت منظمة أوبك اتفقت مع دول من خارجها على رأسها روسيا، على خفض إنتاج النفط بواقع 9.7 مليون برميل نفط يومياً، بدءاً من مايو الماضي، على أن يتم تخفيف الخفض بصورة تدريجية، حيث وصل معدل الخفض في يناير الجاري إلى 7.2 مليون برميل، فيما أظهرت البيانات الشهرية عدم الامتثال الكامل لبعض الدول بنسب الخفض المطلوبة منها، ومن بينها العراق.


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تخفيض انتاج النفط

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