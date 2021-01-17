أعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي، اليوم الأحد، أن نسبة الشفاء من فايروس "كورونا" المستجد تصل إلى أكثر من 93%.
ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن التميمي قوله إن "العراق حقق سيطرة جيدة على فيروس كورونا ونسبة الشفاء تصل إلى أكثر من 93%".
وأضاف وزير الصحة "سنتخذ كل الإجراءات القانونية بحق من يدعي معلومات".
يشار إلى أن وزارة الصحة العراقية سجلت، اليوم، 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالي الإصابات 608 آلاف و232 حالة.
وزير الصحة العراقى: حققنا سيطرة جيدة على كورونا بنسبة شفاء تتجاوز 93%الأحد، 17 يناير 2021 08:51 م
كورونا - صورة أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي، اليوم الأحد، أن نسبة الشفاء من فايروس "كورونا" المستجد تصل إلى أكثر من 93%.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
العراق يسجل 839 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعةالأربعاء، 06 يناير 2021 04:34 م
العراق يسجل 5 وفيات و849 إصابة جديدة بفيروس كوروناالجمعة، 01 يناير 2021 08:00 ص
كورونا حول العالم.. رومانيا تسجل 4875 إصابة جديدة وبولندا تسجل ما يقرب من 13 ألف إصابة.. العراق يسجل 901 إصابة و8 وفيات ومسئول روسى يعلن تسجيل 71 ألف وفاة منذ بداية الجائحة والسعودية تسجل 113 إصابة وتعافى 170الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 08:00 م
العراق يسجل 901 إصابة جديدة و8 وفيات بفيروس كوروناالأربعاء، 30 ديسمبر 2020 04:20 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة