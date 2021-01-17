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وزير الدفاع السودانى: إثيوبيا تحشد قوات عسكرية على الحدود

الأحد، 17 يناير 2021 09:55 م
وزير الدفاع السودانى: إثيوبيا تحشد قوات عسكرية على الحدود اثيوبيا
كتب أحمد عرفة

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أكد وزير الدفاع السوداني، أن إثيوبيا تحشد قوات عسكرية على الحدود في مواقع مواجهة لمواقع انتشار الجيش السوداني، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق أكد الدكتور معاذ تنقو رئيس مفوضية القومية للحدود بالسودان، أن الوجود الأثيوبى فى منطقة الفشقة، فى شرق السودان، كان بعصابات "الشفتة" أولا، ثم تطور إلى ميليشا، والآن دخل الجيش الأثيوبى نفسه فى هذه المنطقة، مشددا على أنه فى مختلف المفاوضات والمناقشات مع الجانب الأثيوبي، لم يتم أبدا بحث أى نزاع حدودى بين البلدين، فأرض الفشقة "سودانية مائة فى المائة".

ودُشنت مساء اليوم السبت "مبادرة القطاع الخاص لدعم وإسناد القوات المسلحة"، بحضور رئيسى مجلسى السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والوزراء الدكتور عبد الله حمدوك.

 


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