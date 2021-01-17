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وزير الخارجية العراقى: الحكومة ماضية فى إجراء الانتخابات المبكرة

الأحد، 17 يناير 2021 10:47 م
وزير الخارجية العراقى: الحكومة ماضية فى إجراء الانتخابات المبكرة فؤاد حسين
كتب أحمد عرفة

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قال فؤاد حسين وزير الخارجية العراقى، إن الحكومة العراقية ماضية فى إجراء الانتخابات المبكرة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف وزير الخارجية العراقى: سنضع إمكانياتنا بالتعاون مع المنظمات الدولية لإنجاح الانتخابات.

وفى وقت سابق اقترحت مفوضية الانتخابات العراقية 16 من أكتوبر المقبل موعدا للانتخابات النيابية ببلاد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها نفت مفوضية الانتخابات العراقية عدم قدرتها على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.


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