اليوم السابع
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وزير الإعلام الأردنى الأسبق: العلاقات المصرية الأردنية تاريخية فى كل القرون

الأحد، 17 يناير 2021 09:54 م
وزير الإعلام الأردنى الأسبق: العلاقات المصرية الأردنية تاريخية فى كل القرون صالح القلاب وزير الإعلام الأردنى الأسبق
إبراهيم حسان

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قال صالح القلاب، وزير الإعلام الأردنى الأسبق، إن العلاقات المصرية الأردنية تاريخية فى كل القرون وكل المراحل، وعندما يزور الرئيس السيسى الأردن، نستشعر أنه يزور بلده الثانى.

 

أضاف القلاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة ON، أن تبادل النقاش والمعلومات والتفاهم بين مصر والأردن أمرا هاما جدا، لاسيما وأن المنطقة العربية تعيش أوضاعا مضطربة وتحديات كبيرة، متابعا: "مصر هى الرقم الأساسى فى المعادلة العربية، وهى الدولة العظمى والأخت الكبير للدول العربية".

 

وأوضح وزير الإعلام الأردنى الأسبق، أن التدخلات الإيرانية والقضايا الاقتصادية العالقة والمشكلات التى تواجه المنطقة العربية والتحديات الكبيرة، على رأس أولويات الرئيسين المصرى والأردنى فى النقاش.

 

وتابع: "القضية ألفلسطينية أمر هام بالنسبة لمصر والأردن، لإقامة دولة فلسطين المستقلة، وأنا لدى معلومات من الفلسطينيين بأن الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن مع الحل الذى تصر عليه مصر والمملكة الأردنية الهاشمية، لأنه بدون هذا الحل لن يكون هناك حل لهذه القضية".


صالح القلاب

وزير الإعلام الأردنى الأسبق

الاردن

زيارة السيسي للاردن

اخبار التليفزيون

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