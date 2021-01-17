ننشر استمارة تعويضات النوبة بعد فتح المرحلة الثانية بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

ينشر "اليوم السابع" صورة ضوئية من استمارة رغبات تعويض أبناء النوبة ممن لم يتم تعويضهم فى الفترات السابقة لإنشاء السد العالى وخزان أسوان، والتى بدأت المرحلة الثانية من تلقى رغبات المستحقين، اليوم الأحد 17 يناير.

وتشمل استمارة رغبات التعويض: ختم النسر "شعار الجمهورية"، والرقم التسلسلى للاستمارة، مع ملء بيانات مقدم الطلب كـ"الاسم والجنسية والمهنة والرقم القومى ومحل الإقامة"، وبيانات قطعة الأرض المطلوب تملكها من عنوانها ومساحتها وفقا للإحداثيات المعلن عنها بمعرفة الجهة الإدارية، وتوقيع صاحب الطلب على صحة البيانات المقدمة.

وكانت لجان تلقى رغبات النوبيين المتضررين من بناء السد العالى وخزان أسوان والذين لم يسبق تعويضهم قبل ذلك، فتحت أبوابها اليوم الأحد بـ16 مقراً موزعين بمحافظة أسوان.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن المرحلة الثانية من تعويضات النوبة تشمل تعويض 5329 مواطناً ممن لم يتم تعويضهم خلال المرحلة الأولى، مؤكداً أنه وجه بتقديم التيسيرات والتسهيلات للمتقدمين خلال فترة فتح باب تلقى الرغبات.