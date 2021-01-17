اليوم السابع
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الأحد، 17 يناير 2021 10:42 م
خالد صلاح
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موريتانيا تسجل 40 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

الأحد، 17 يناير 2021 10:00 م
موريتانيا تسجل 40 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الأحد، تسجيل 40 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 16 ألفا و39 حالة.
وقالت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة الموريتانية الرسمية - إنها سجلت شفاء 73 مصابا، ووفاة مصاب واحد، مشيرة إلى أن 32 من المصابين يوجدون في حالة حرجة.
وبحسب البيان، بلغ إجمالي حالات الشفاء 14 ألفا و504 حالات، فيما وصل إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 402 حالة وفاة.


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