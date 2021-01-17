مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة تفاعلية اليوم عبر الإنترنت بعنوان (قيادة الحياة)

ينظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية محاضرة تفاعلية مباشرة عبر الإنترنت (ويبنار) بعنوان (قيادة الحياة) يلقيها الدكتور أوسم وصفي؛ استشاري الطب النفسي، وذلك الساعة الثانية ظهر اليوم الأحد الموافق 17 يناير، عبر صفحة الفيسبوك (مكتبة الإسكندرية - خدمات المعلومات).
وسوف تناقش المحاضرة أهمية قيادة الحياة، والسمات اللازمة لقيادة الحياة بشكل أفضل في ظل ظروف متغيرة، كذلك أهمية الذكاء الوجداني في التعامل مع ضغوط الحياة، ومهارات الحياة اللازمة للصحة النفسية وصحة العلاقات.
تأتي هذه المحاضرة في سياق اهتمام مكتبة الإسكندرية بتطوير خدماتها في العالم الرقمي، والتعلم عن بُعد، وتماشيًا مع الاجراءات الاحترازية التي تنتهجها مؤسسات الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وكان مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية ،قد أصدرت كتابًا توثيقيًّا وموسوعة فنية عن مسيرة وعطاء الفنان المصري والعالمي الكبير مسعد خضير البورسعيدي صاحب الريادة الفنية والمكانة الفردية، ونقيب خطاطي مصر، وشيخ تلك الصنعة الممتدة من مئات السنين في مصر والعالمين العربي والإسلامي.
وأشار الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية في تصديره للكتاب، إلى دور الفنان خضير البورسعيدي في تطوير المدرسة المصرية في الخط العربي من خلال صياغة فنون مبتكرة تتعلق بلوحة الخط العربي، بالإضافة إلى إبداعاته في تشكيل الحروف العربية والتكوينات الهندسية، مطلقًا مخيلة الفنان خضير البورسعيدي ليتبوأ مكانة بارزة في مسيرة الخط العربي في مصر والعالم أجمع، إنه بحق "خضير البورسعيدي مدرسة مصرية في الخط العربي".
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