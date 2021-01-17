مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة تفاعلية اليوم عبر الإنترنت بعنوان (قيادة الحياة)

الإسكندرية جاكلين منير

ينظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية محاضرة تفاعلية مباشرة عبر الإنترنت (ويبنار) بعنوان (قيادة الحياة) يلقيها الدكتور أوسم وصفي؛ استشاري الطب النفسي، وذلك الساعة الثانية ظهر اليوم الأحد الموافق 17 يناير، عبر صفحة الفيسبوك (مكتبة الإسكندرية - خدمات المعلومات).

وسوف تناقش المحاضرة أهمية قيادة الحياة، والسمات اللازمة لقيادة الحياة بشكل أفضل في ظل ظروف متغيرة، كذلك أهمية الذكاء الوجداني في التعامل مع ضغوط الحياة، ومهارات الحياة اللازمة للصحة النفسية وصحة العلاقات.

تأتي هذه المحاضرة في سياق اهتمام مكتبة الإسكندرية بتطوير خدماتها في العالم الرقمي، والتعلم عن بُعد، وتماشيًا مع الاجراءات الاحترازية التي تنتهجها مؤسسات الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.