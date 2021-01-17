اليوم السابع
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الأحد، 17 يناير 2021 07:09 م
خالد صلاح
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مقتل مسنة وإصابة طفل بنيران الحوثى فى الحديدة باليمن

الأحد، 17 يناير 2021 05:57 م
مقتل مسنة وإصابة طفل بنيران الحوثى فى الحديدة باليمن ميليشيا الحوثى باليمن - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت مصادر محلية مقتل امرأة مسنة وإصابة رجل وطفل بنيران ميليشيا الحوثي الإرهابية بمحافظة الحديدة غربي اليمن.
وقالت المصادر - وفقًا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحد - إن المواطنة المسنة تبلغ 50 عامًا ومن أهالي مدينة حيس جنوبي الحديدة، قُتلت إثر إصابتها بطلقة نارية حوثية في البطن، جعلتها تفارق الحياة على الفور.
وأشارت إلى إصابة طفل برصاص ميليشيا الحوثي في مدينة حيس، في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الميليشيا بحق المدنيين.


اليمن

ميليشيا الحوثى

الحوثى فى اليمن

الحديدة

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