وأضاف البيان أنه تم أيضا تسجيل 253 حالة وفاة خلال يوم أمس السبت، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بالمقاطعة إلى 13 ألفا و741 حالة.

وأشار البيان إلى أن المقاطعة الأمريكية شهدت أمس تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس "كورونا" والتي ظهرت للمرة الأولى بالمملكة المتحدة في شهر ديسمبر الماضي.