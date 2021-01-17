اليوم السابع
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الأحد، 17 يناير 2021 07:47 م
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مفوضية الانتخابات بالعراق تقترح تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى 16 أكتوبر

الأحد، 17 يناير 2021 06:48 م
مفوضية الانتخابات بالعراق تقترح تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى 16 أكتوبر رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى
أ ش أ

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اقترحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في 16 أكتوبر القادم، بدلًا من إجرائها في 6 يونيو القادم.
وذكرت المفوضية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية اليوم /الأحد/ - أنه حرصًا على إجراء انتخابات متكاملة نزيهة وعادلة ونظرًا لانتهاء المدة المحددة لتسجيل التحالفات السياسية، ولقلة عدد التحالفات المسجلة في دائرة شؤون الأحزاب مما يتطلب تمديد فترة تسجيل التحالفات وما يترتب على ذلك من تمديد فترة التسجيل، نقترح يوم 16 من أكتوبر 2021 موعدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.


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حكومة العراق

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