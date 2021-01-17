ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن متحدث باسم الوكالة الوطنية الإندونيسية للتخفيف من الكوارث راديتيا جاتى قوله "إن الفيضانات الناجمة من الأمطار الغزيرة تسببت في ارتفاع منسوب المياه إلى 3 أمتار".



وتسببت الأمطار الموسمية وموجات المد العالية خلال الأيام الأخيرة في عشرات الانزلاقات الأرضية والفيضانات واسعة النطاق في أجزاء كثيرة من أنحاء إندونيسيا.