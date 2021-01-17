مصادره 70 شيشة وفض فرحين فى حملات دورية بالشرقية لتطبيق الإجراءات الإحترازية

الشرقية - إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدى المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ ، تمكنت رئاسه مركز ومدينة الزقازيق من مصادرة عدد 35 شيشة من 3 مقاهى مخالفه بقرى تل حوين وطاروط ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسه مركز ومدينة بلبيس بمشاركة شرطة المرافق بحملة على الكافتريات والمقاهى بنطاق المدينه وأسفرت عن ضبط 35 شيشة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بفض فرح بقاعة افراح على الطريق الدائرى بالمدينه منعا للتجمعات والحد انتشار فيروس كورونا.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بفض فرح بملعب بقرية كفر الجنيدى وتم تفريق المواطنين كما قامت حمله من رئاسه المركز بتغريم 5 مواطنين وتحصيل الغرامة الفورية وقدرها 50 جنيها على الفور لعدم ارتداء الكمامة حرصا على سلامتهم وصحتهم من العدوى بفيروس كورونا.

وشنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حمله مشكلة من مسؤلى المتابعة الميدانية والاشغالات والايرادات برئاسة المركز بالتعاون مع إدارتى المرور والمواقف للوقوف على مدى إلتزام السائقين و المواطنين المترددين على المواقف العامة والمحال والمنشآت التجارية بارتداء الكمامة الواقية وأسفرت الحملة عن تغريم 6 مواطنين وتحصيل الحد الأدنى من الغرامة الفورية بقيمة 50 جنيهاً طبقاً للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن لمنع إنتشار فيروس كورونا وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.



حملات على المقاهى ومصادرة الشيشة بالشرقية



مصادرة الشيشة بالشرقية



حملات على قاعات الافراح