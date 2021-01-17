رام الله (أ ش أ)

اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مجموعة من المستوطنين، اقتحمت باحات المسجد الاقصى، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وفى وقت سابق، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأحد، لجنة إعمار الخليل من استكمال أعمال الترميم والصيانة فى الحرم الإبراهيمى الشريف، وقال مدير الحرم الإبراهيمي الشيخ حفظي أبو سنينة -في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية- إن أعمال الصيانة تنفذها لجنة الإعمار، تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار محاولات الاحتلال المستمرة للاستيلاء على الحرم.