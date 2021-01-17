مستشفى أسيوط الجامعى الجديدة تعلن استقبال 10آلاف مريض وإجراء 357 عملية جراحية

أسيوط - هيثم البدرى

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، حصاد مستشفى أسيوط الجديدة الجامعى لعام 2020 ، والتى شهدت تحقيقها للعديد من الانجازات والنجاحات الطبية والصحية ولما تمثله من إضافة جديدة للخدمات الصحية المتخصصة التى تقدمها مستشفيات أسيوط الجامعية لملايين المرضى سنويا من مختلف محافظات الصعيد ، والتى تأتى تنفيذاَ للخطة الجامعية فى استكمال المدينة الطبية المتكاملة بمختلف صروحها الطبية الرائدة والتى تتميز بها جامعة أسيوط والعمل على توفير خدماتها الطبية والصحية لأفراد المجتمع المحيط.

ومن جانبه أشار الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى أن عام 2020 شهد نجاح مستشفى أسيوط الجديدة الجامعى فى تقديم العديد من الخدمات الطبية والصحية للمترددين عليها والتخفيف عن كاهلهم متاعب ومشقة السفر من خلال استقبالها 10616 مريض بواقع 2941 حالة أطفال و 154 حالة الأسنان ، وحالة واحدة من أمراض القلب و 4456 أمراض الباطنة و 785 حالات الجراحة و 9 حالات من أمراض الجلدية و 1591حالة جراحة العظام ، و 622 حالة من النساء و 27 حالة جراحة التجميل ،كما استقبلت 4391 حالة من العيادات بواقع 1140حالة أطفال و 19 حالة من أمراض القلب و 511 حالة الأسنان و 856 حالة الباطنة و 311 حالة الجراحة و 176 حالة الجلدية و 767 حالة جراحة العظام و 610 حالة النساء و حالة واحدة لجراحة التجميل.

وأوضحت الدكتورة غادة محمد سيد مدير مستشفى أسيوط الجديدة، أن عام 2020 المنقضى شهد أجراء 357 عملية جراحة فى مختلف التخصصات الطبية بواقع 59 عملية جراحية للنساء و التوليد و 120 جراحة عامة "مجانى " و 178 جراحة خاصة "علاج أجر " و كذلك افتتاح وحدة عمليات جراحة العظام ،مشيرة الى استمرار إدارة الجامعة فى التوسع و زيادة و تطوير خدماتها الطبية و الصحية فى مختلف التخصصات فمن المقرر أن يشهد عام 2021 افتتاح عدد من الوحدات و التى تضم استكمال وحدة المبتسرين و استكمال وحدة الغسيل الكلوى المصغرة و استكمال الجناح الثانى للعمليات واستكمال العيادات الخارجية "أنف و أذن و حنجرة و رمد" بكامل تجهيزاتهم و تجهيز مبنى يشمل العيادات الخارجية زيادة عدد الأسرة و غرف إداريين و حدة غسيل كلى كاملة بما يساهم فى تعزيز كفاءة النظام الإدارى الداعم للخدمات الطبية المقدمة.