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مستشار رئيس الوزراء السودانى: وجهنا بالتحقيق فى أحداث غرب دارفور

الأحد، 17 يناير 2021 08:21 م
مستشار رئيس الوزراء السودانى: وجهنا بالتحقيق فى أحداث غرب دارفور دارفور
كتب أحمد عرفة

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أكد مستشار رئيس الوزراء السودانى، عبد الله حمدوك لقناة العربية، أن الحكومة وجهت بالتحقيق فى أحداث غرب دارفور، متابعا: هدفنا حماية المواطنين غرب دارفور.

 

وأضاف مستشار رئيس الوزراء السودانى: نأمل أن يتوقف القتال غرب دارفور بعد تعزيزاتنا الأمنية.

 

وتابع مستشار رئيس الوزراء السودانى،: نحن بحاجة ماسة إلى المصالحات القبلية، لافتا إلى أن الصراعات القبلية قديمة ومتوارثة وهي السبب في القتال.

 

وقبلها أعلنت لجنة الأطباء بولاية غرب دارفور، عن ارتفاع عدد ضحايا الصدامات في مدينة الجنينة إلى 83 قتيلا و106 مصابين، حسبما ذكرت قناة العربية

 

وفى وقت سابق أكدت نقابة الأطباء بولاية غرب دارفور (غرب السودان) وصول حصيلة ضحايا هجوم مليشيات على مدينة الجنينة (عاصمة الولاية) إلى 48 قتيلا ، ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن النقابة قولها "إن الأحداث الدموية لاتزال جارية في مدينة الجنينة منذ صباح أمس /السبت/، مخلفة 48 قتيلا و97 جريحا".

 

 


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