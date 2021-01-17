مستشار بايدن للأمن القومى يطالب موسكو بالإفراج فورا عن نافالنى

كتب أحمد عرفة

طالب مستشار الرئيس الأمريكى الجديد جو بايدن للأمن القومى، موسكو، بالإفراج فورا عن الناشط الروسى المعارض نافالنى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها ندد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبى باعتقال الناشط الروسى المعارض نافالنى، مطالبا روسيا بإطلاق سراحه فورا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق ذكر شاهد عيان لوكالة "رويترز" أن الشرطة الروسية اعتقلت المعارض أليكسى نافالنى عند منطقة فحص الجوازات، مساء اليوم الأحد لدى عودته من ألمانيا إلى روسيا للمرة الأولى منذ تسممه الصيف الماضي.

وذكرت وكالة أنباء انترفاكس الروسية أن سلطة السجون الروسية أكدت قيام الضباط باحتجاز نافالنى المنتقد البارز للرئيس فلاديمير بوتين.