مستثمرو بساتين الإسماعيلية يناقشون أزمة مقلب القمامة مع محافظ الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مختار عبد الله مختار المستشار القانونى لجمعية مستثمرى بساتين الإسماعيلية، بحضور اللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات.

وناقش المحافظ أهم المشاكل التى يعانى منها مستثمرو المنطقة ومنها وجود مقلب للقمامة ملاصق للمنطقة الصناعية، والمطالبة بتعديل نزلة الطريق الأوسطى للمنطقة وعمل منزل ومخرج لخدمة المنطقة الصناعية والتى تضم ما يقارب من 1000 مصنع للصناعات الثقيلة والحرفية وتوفر حوالى 100 ألف فرصة عمل، والنظر فى تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة التابعة لجمعية المهندسين بالمنطقة (2160 فدانا) للدخول تحت مظلة القانون.

أكد محافظ الشرقية، أنه جارى إنشاء مدفن صحى بناحية العدلية مركز بلبيس، بمعرفة الهيئة العربية للتصنيع على مساحة 46 فداناً للتخلص الآمن من المخلفات والمقالب العشوائية، مما يساهم فى القضاء على المقلب الملاصق للمنطقة الصناعية وذلك حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين، مشيراً إلى أنه سيتم مخاطبة الجهات المعنية لبحث إمكانية عمل منزل ومخرج بالطريق الأوسطى لخدمة المنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية.

وقال المحافظ،إ ن المحافظة قامت بتقديم حزمة من التسهيلات لتشجيع المتعدين على أراضى أملاك الدولة بالسير فى إجراءات تقنين أوضاعهم المخالفة والدخول تحت مظلة الدولة والقانون، مطالباً المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم بالتوجه لإدارة الأملاك والبدء فى إجراءات التقنين طبقاً للقانون.