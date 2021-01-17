مراجعة المعديات النهرية ومتابعة انتظام عمل محطات الصرف بالبحيرة.. صور

البحيرة - ناصر جودة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة،على المتابعة المستمرة لإنتظام عمل محطات الصرف ومراجعة المعديات النهرية وصفايات الأمطار وجاهزية الأطقم والمعدات بجميع المراكز والقطاعات ضمن الجهود وحالة التأهب والإستعداد المستمر للمحافظة لمواجهة موسم الشتاء والأمطار خاصة مع التوقعات بتعرض بعض المدن والمراكز لموجهة من الطقس السييء والأمطار.

وفى هذا الشأن تقوم الوحدات المحلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمتابعة الدورية للتأكد من جاهزية كافة المعدات اللازمة والأطقم و مراجعة المعديات والمراكب العاملة كل فى نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار .

ومراجعة جميع محطات الصرف الزراعى ومراجعة المناسيب أولاً بأول، واستمرار أعمال تطهير صفايات وخطوط صرف المياه.