محافظ الوادى الجديد: تمويل 4706 مشروع بتكلفة 278.4 مليون جنيه بمبادرة "مشروعك"

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان صحفي له اليوم الأحد، أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية المجتمعية "مشروعك " حتي الآن بلغ 4706 مشروع مختلفة النشاط بتكلفة إجمالية تقدر بـ278.4 مليون جنيه، وفرت 9286 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وأضاف الزملوط، أن مركز الفرافرة حقق أكبر نسبة إستفادة من التمويل الذي يقدمه المشروع خلال الثلاثة أشهر الماضية، بنسبة 32٪ من إجمالي المشروعات التي تم تمويلها على مستوى المحافظة بعدد 121 مشروعا، مشيراً إلي أن قرية الكفاح جاءت الأولي علي مستوي المركز بعدد 59 مشروعا.

وأكد المحافظ، أن المحافظة تدعم كافة الشباب الراغب فى تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم، وتسهم في خلق أفاق جديدة للتنمية، وذلك من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة بفرع مكتب مشروعك بديوان عام المحافظة وفروع المكتب بالوحدات المحلية بالمراكز.