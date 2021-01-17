اليوم السابع
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محافظ المنيا يستقبل السفير الإيطالى لتعزيز فرص التعاون والشراكة.. صور

الأحد، 17 يناير 2021 11:01 ص
محافظ المنيا يستقبل السفير الإيطالى لتعزيز فرص التعاون والشراكة.. صور محافظ المنيا يهدى السفير الإيطالى درع المحافظة
المنيا – حسن عبد الغفار

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استقبل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا اليوم، السفير الإيطالى بالقاهرة جامباولو كانتينى والوفد المرافق له ، وذلك فى إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات فى شتى المجالات.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس عمر درويش وكيل وزارة الرى والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا.

وأكد السفير الإيطالى على أن العلاقات بين إيطاليا ومصر تاريخية وممتدة وتقوم على المصالح المشتركة والتعاون المثمر فى مجال الاستثمار والثقافة والبعثات الأثرية.

وأعرب السفير الايطالى عن سعادته الغامرة بتواجده على أرض محافظة المنيا، صاحبة التاريخ العظيم، واصفا المنيا بأنها "مدينة جميلة"، وتتمتع بطقس معتدل ومناطق أثرية جاذبة، لافتًا أنه سيعود إلى زيارتها قريبًا لزيارة المناطق الأثرية بها.

وأشاد محافظ المنيا، بقوة ومتانة العلاقات بين الطرفين، واستعرض مع السفير الايطالى أهم وأبرز المقومات التى تتميز بها "عروس الصعيد "من حيث موقعها الجغرافى المتميز وفرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة.

وأكد المحافظ حرص الدولة المصرية، تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى على تحقيق التنمية الشاملة فى كافة ربوع الوطن، حيث ستحظى المحافظة بافتتاح عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية والخدمية هذا العام.

ودعا المحافظ السفير الايطالى إلى زيارة عدد من الأماكن السياحية التى تزخر بها المحافظة، منها دير السيدة العذراء بمركز سمالوط، وهو أحد المواقع المهمة التى مرت بها العائلة المقدسة وأقامت فيها أثناء رحلتها إلى مصر.
هذا وسيتابع المحافظ والسفير الإيطالى أعمال تطوير وإعادة تأهيل ترعة حافظ الشرقية بمركز ابوقرقاص ، والتى يجرى تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد الأوربى وبتكلفة إجمالية قدرها 52 مليون جنيه.

لقاء محافظ المنيا والسفير الأيطالى
لقاء محافظ المنيا والسفير الأيطالى

 

محافظ المنيا والسفير الايطالى والوفد المرافق له
محافظ المنيا والسفير الايطالى والوفد المرافق له

 

محافظ المنيا يهدى درع المحافظة للسفير الايطالى
محافظ المنيا يهدى درع المحافظة للسفير الايطالى

 

 


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