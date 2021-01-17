محافظ المنيا والسفير الإيطالى يتفقدان تطوير ترعة حافظ الشرقية ومصنع السماد

المنيا-حسن عبد الغفار

تفقد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا اليوم، يرافقه السفير الإيطالى بالقاهرة جامباولو كانتينى ، وبحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، أعمال تطوير وإعادة تأهيل ترعة حافظ الشرقية بمركز ابوقرقاص، والتى يجرى تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد الأوربى وبتكلفة إجمالية قدرها 52 مليون جنيه وذلك لتأهيل طول 3.625 كم من الترع وتطوير 22 مسقى تخدم زمام حوالى 1500 فدان.

جاء ذلك بحضور، اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، والمهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة، و والمهندس عمر درويش وكيل وزارة الري، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، والدكتور محمد حلمى رئيس مركز أبوقرقاص.

أكد المحافظ أن أعمال التطويرتجرى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لوزارة الموارد المائية والرى للارتقاء بمنظومة الرى والحفاظ على الموارد المائية والتيسير على المزارعين لرى أراضيهم، ولتنفيذ خطة وزارة الرى، لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد المحاور الإستراتيجية للخطة القومية للموارد المائية 2037 والتى تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة منها.

من جانبه، أشاد السفير الإيطالى بالمشروع وأهميته فى توفير الوقت والجهد وتنظيم عملية الرى وترشيد استهلاك المياه وتنمية وتشجيع الممارسات الزراعية الأفضل وتوفير فرص عمل وزيادة دخل الاسر فى القرى.

كما تفقد المحافظ والسفير محطة طلمبات الرى بالعوام ومصنع انتاج السماد العضوى من المخلفات الزراعية بمركز أبوقرقاص، والذى يعد واحدا من ثلاث مشروعات يمولها الاتحاد الأوروبي، وتنفذها السفارة الإيطالية بالقاهرة، ويعمل فى 3 محافظات وهى الفيوم ومطروح والمنيا، لخدمة المناطق الزراعية، وتحسين الدخل لمواطنى تلك القرى .

وأكد المحافظ على تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها لمنتجات ذات قيمة اقتصادية عالية، ويهدف المشروع إلى تحقيق الاستثمار الأمثل للمخلفات الصلبة لرفع المستوى المعيشى للفلاحين من عائد تلك المخلفات سواء بتحويلها لـ كومبوست يستخدم فى تسميد الأرض أو تحويل المخلفات لـ مواد أولية للصناعات الأخرى.