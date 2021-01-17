محافظ المنوفية: الانتهاء من مقلب قويسنا العمومى ورفع مخلفات تلا نهاية الأسبوع

المنوفية - محمود شاكر

قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، إنه سيتم اليوم الانتهاء من أعمال رفع كافة تراكمات القمامة بمقلب قويسنا العمومى بتكلفة إجمالية 25 مليون جنيه، فى إطار خطة المحافظة للقضاء على المقالب العشوائية والارتقاء بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة.

واشار إلى أنه تم رفع مخلفات القمامة ونقلها للمدفن الصحى بالسادات وذلك فى فترة زمنية وجيزة مشيدا بحجم الاعمال التى تمت على أرض الواقع لتحقيق حلم أهالى مدينة قويسنا والذى عانت منه منذ سنوات طويلة لما يسببه من تلوث وأضرار بيئية .

وأكد محافظ المنوفية بأنه عقب الانتهاء من رفع كافة المخلفات المتراكمة سيتم إنشاء مصنع على أحدث النظم لتدوير القمامة وإنشاء خط فرز جديد لخدمة مركزى قويسنا وبركة السبع حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للمراكز، مضيفاً بأن جارى العمل على قدم وساق بمقلب تلا العمومى وتم رفع ما يزيد عن (100) ألف طن قمامة ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال نهاية الأسبوع الجارى بتكلفة تقدر (30) مليون جنيه.

كما أكد المحافظ، أنه سيتم العمل تباعاً برفع تراكمات القمامة بمقلب مركز الشهداء و3 مقالب أخرى بمركز بركة السبع (طوخ طنبشا – كفر هلال – بركة السبع العمومى " وفق خطة متكاملة لإعادة تطوير وتأهيل المقالب فى إطار التعاون الدائم والتنسيق بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية.

وعلى جانب آخر أكد المحافظ على أنه يتابع بنفسه سير العمل بالمقالب لضمان سرعة الانتهاء من إزالة كافة المخلفات وفق الجداول الزمنية المقررة ، مشدداً على القائمين بتكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد، مؤكداً على أن عملية إزالة المقالب تهدف إلى الحفاظ على البيئة عن طريق الحد من انبعاث الروائح الكريهة والأدخنة والغازات الناتجة من احتراق المخلفات حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

يأتى هذا فى إطار جهود محافظ المنوفية واهتمامه بالارتقاء بمنظومة النظافة وقطاع تحسين البيئة باعتبارهم أولى أولوياته ، مؤكداً أنه يسعى جاهداً للقضاء على كافة بؤر القمامة ونواتج الهدم بنطاق المحافظة فضلاً عن رفع كفاءة الشوارع لإعادة الرونق الجمالى والحضارى للمحافظة.