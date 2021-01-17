اليوم السابع
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محافظ الغربية يستقبل وفد وزارة التخطيط لميكنة 20 إدارة بالديوان العام

الأحد، 17 يناير 2021 11:30 ص
محافظ الغربية يستقبل وفد وزارة التخطيط لميكنة 20 إدارة بالديوان العام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية عادل ضرة

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استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المختص بمشروع تطوير المحليات برئاسة اللواء محمد عزت المشرف العام على المشروع، والعميد مهندس أحمد طعيمة مشرف المشروع بالغربية، وذلك لمتابعة خطوات تنفيذ المشروع بالمحافظة.

واستعرض اللواء محمد عزت خلال العرض التقديمي خطوات تفعيل ميكنة 10إدارات بالديوان العام للمحافظة وعرض مؤشرات الأداء عن المحافظة وكيفية ضبط مؤشر المتحصلات المالية للمحصلين الخارجيين.
 
وأوضح الدكتور طارق رحمى، أنه تم الاتفاق على ميكنة 10 إدارات أخرى، كذلك تم الاتفاق على شراء ماكينات تحصيل فوري لخدمات المواطنين للتحصيل الفوري للغرامات وفتح خدمة التقديم على الخدمات الحكومية أون لين دون الحاجة للذهاب إلى المصالح الحكومية.
 
وأشار محافظ الغربية إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة نحو التحول الرقمي، حيث ستقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتوفير التدريبات اللازمة للعاملين لمواكبة عملية التطوير بالإضافة إلى ميكنة الخدمات الموجهة للمواطنين لتيسير عملية الحصول على الخدمات لكافة المواطنين.
 
وعقب الاجتماع توجه الوفد برفقة المهندسة عبير بلح مدير مركز المعلومات بالمحافظة إلى مدينة قطور لمتابعة مستوي التدريب علي التطبيقات.
 
 

 


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