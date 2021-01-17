محافظ الغربية يتابع أعمال كسح وشفط مياه الأمطار بطنطا

الغربية عادل ضرة - مصطفى عادل

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء متواجدين جنبًا إلي جنب منذ الصباح الباكر مع جميع المعدات التي انتشرت في جميع المواقع منذ بداية سقوط الأمطار وذلك وفقًا للمتفق عليه في الخطط الموضوعة مسبقاً.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم لمتابعة أعمال كسح وشفط مياه الأمطار من شوارع مدينة طنطا، وذلك عقب تعرض المحافظة لموجة من الأمطار المتوسطة، حيث تابع انتظام السيولة المرورية في أنفاق المحطة، الخادم، القرشي والجلاء وذلك بعد قيام حي أول وثان طنطا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشفط المياه من تلك الأنفاق . وتفقد المحافظ شوارع (النحاس، الجلاء، البحر، الإستاد) والطريق السريع طنطا - الإسكندرية الزراعي، كما تابع المحافظ على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات تقارير الأمطار ساعة بساعة في جميع المراكز والمدن والأحياء.

واكد محافظ الغربية أنه تم انتشال تجمعات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية، وجاري العمل علي رفع الباقي من الشوارع الفرعية، مشيراً إلى أن جميع المعدات تعمل بكامل طاقتها تحسباً لسقوط أمطار أخرى.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا والمحاسب عادل داوود رئيس حي أول طنطا والمهندس معتز رياض من شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

كما تابع الدكتور رحمي حركة المرور والمواطنين الطبيعية بمركز ومدينة قطور وعدم تواجد أي تجمعات لمياه الأمطار في المدينة أو القرى التابعة للمركز.

كما شهد مركز ومدينة سمنود تساقط غزير لمياه الأمطار والذي أدى لوجود بعض التجمعات، ويقوم الآن محمد متولي رئيس المركز والمدينة بالإشراف على أعمال شفط مياه الأمطار من الأماكن المنخفضة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية.

كما يتم الآن شفط مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والميادين العامة بحي أول وثان المحلة الكبرى ومركزي طنطا وبسيون حرصاً على تيسير حركة المركبات والمواطنين.



















