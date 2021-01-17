محافظ الشرقية: 2022 تشهد الانتهاء من توصيل الصرف لـ65% من قرى المحافظة

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن شبكة الصرف الصحى لم تكن تغطى أكثر من 12 % من مساحة المحافظة فى عام 2014، موضحاً أن عدد قرى المحافظة 509 قرية لم يصل الصرف إلا 12% منهم فقط، وتابع:" 2022 سيتم الانتهاء من توصيل الصرف لـ65% من قرى المحافظة".

وأضاف "غراب"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه عقب توجيهات الرئيس السيسى بضرورة إيصال الصرف الصحى لكافة القرى، تم ضح أموال ضخمة فى هذه المشروعات، وتابع:"على أخر عام 2022 سيكون هناك 301 قرية بالمحافظة تم تغطيتها بالصرف الصحى".

وتابع:"غراب":" بنهاية 2021 سننتهى من 12 مشروعا فى غاية الأهمية بقيمة إنفاق تقدر بـ2,5 مليار جنيه ضمن المرحلة الحالية التى يبلغ حجم الإنفاق بها 13 مليار جنيه فى المرحلة".

وحول الهبوط الأرضى المفاجئ الذى وقع خلف المدرسة العسكرية بمركز بلبيس، قال المحافظ إنه ناتج عن كسر فى ماسورة صرف صحى وتم تغييرها على الفور وإصلاح الأعطال وعادة الأمور لطبيعتها الآن.