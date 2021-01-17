اليوم السابع
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محافظ الشرقية يترأس لجنة لإختيار سكرتير وحدة محلية بالسماعنة بمركز فاقوس

الأحد، 17 يناير 2021 04:33 م
محافظ الشرقية يترأس لجنة لإختيار سكرتير وحدة محلية بالسماعنة بمركز فاقوس جانب من الاجتماع
الشرقية - إيمان مهنى

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ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لجنة لإختبار عدد من المتقدمين لشغل وظيفة سكرتير وحدة محلية بالسماعنة التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس والبالغ عددهم 6 متقدم لإختيار الأكفأ والأنسب منهم.

أكد محافظ الشرقية إن معايير الاختيار تتضمن عرضاً للإنجازات التى حققها كل متقدم لشغل وظيفة القطاع الذى يعمل به، بالإضافة إلى المؤهلات الحاصل عليها وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الآلى فضلاً عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويرى للنهوض بالمنظومة التى يعمل بها، وكذلك اختبار السمات الشخصية ومهارات الاتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرار.

حضر الإختبار سعد الفرماوى السكرتير العام، والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والدكتور محمد عبده مدير عام إدارة تنمية الموارد البشرية، والمحاسب عبادة محمد عبادة رئيس مركز ومدينة فاقوس.

 

 


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