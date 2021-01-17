محافظ الشرقية يتابع إنشاء محطة معالجة صرف كفر دنوهيا بـ 400 مليون جنيه.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولى اهتماما كبيرا بتنفيذ مشروعات الصرف الصحى بمختلف القرى والمراكز، تزامنا مع تنفيذ خطة الدولة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى للقرى المحرومة وتدعيما لمشروعات البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال تفقده لمشروع إنشاء محطة معالجة صرف صحى كفر دنوهيا ومحطات رفغ مشروع صرف صحى قرى "دنوهيا – الزهراء – كفر اباظة – انشاص البصل – طهره حميد" بمركز الزقازيق، والمُقامة بتكلفة مبدئية 400 مليون جنيه لتعمل بطاقة استيعابية 14 ألف م3/اليوم، لتقديم مشروع صرف صحى آمن وسليم للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

قدم المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية شرح تفصيلى عن مراحل تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أنه تم بدء تنفيذ المشروع فى نهاية عام 2018 م ومن المقرر نهو الاعمال بالمشروع ودخوله الحدمة الفعلية نهاية العام الجاري، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الانشائية بنسبة 75 % وجارى مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروع لسرعة الانتهاء منه طبقا للجدول الزمنى المحدد.

تفقد المحافظ أحواض التهوية البيولوجية للمحطة للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال بالمحطة، مؤكدا حرصة الدائم والمستمر على متابعة مشروعات البنية التحتية ومنها خدمة الثرف الصحى والتى تعد من أهم الخدمات التى تحرص المحافظة على تنفيذها بجميع القرى والمراكز.

شدد المحافظ على الشركة المنفذة للمشروع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء العمل للحفاظ على صحة سلام العاملين بالمشروع وتوفير بيئة عمل آمنه لهم.

رافق المحافظ سعد الفرماوى السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ونبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

كما إختتم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جولته التفقدية لمتابعة مشروعات الصرف الصحى الجارى تنفيذها بمركز الزقازيق بتفقد مشروع إنشاء شبكة انحدار وخط طرد ومحطة رفع صرف صحى قرية كفر عوض الله حجازى بتكلفة 60 مليون جنيه لخدمة أهالى القرية، وللمساهمة فى تقديم مشروع صرف صحى آمن وسليم حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين.

تجول المحافظ داخل المحطة وتفقد غرفة التشغيل والطلمبات واستمع من المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية إلى شرح تفصيلى عن معدلات الأداء ونسب تنفيذ المشروع، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم بدء تنفيذ المشروع فى يونيه 2018 م ، ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 95 % شبكات ، و 95 % أعمال مدنية، 95 % لخط الطرد ومن المقرر أن تعمل المحطة بطاقة استيعابية 70 لتر / ث لخدمة أهالى القرية وجارى العمل على اطلاق التيار الكهربى للبدء فى التشغيل التجريبى للمحطة، تمهيدا لدخولها الخدمة الفعلية لتمثل إضافة لقطاع الصرف الصحى بمركز الزقازيق.

أشاد محافظ الشرقية بحجم الأعمال المبذولة على أرض الواقع بقطاع الصرف الصحي، لافتاً إلى أنه جارى تنفيذ 93 مشروع بتكلفة 12مليار و 356 مليون جنيه بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة للإرتقاء بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين ، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتوفير حياه كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

كما قام محافظ الشرقية بتفقد أعمال تغطية ورصف خليج أبو حاكم بمركز الزقازيق الرابط بين طريق ميت أبو على / أبو حاكم و طريق الأحرار بطول 600 متر وبتكلفة مبدئية 6 مليون جنيه للمساهمة فى تخفيف الضغط على كوبرى شرويدة وتقليل حده الزحام داخل المدينة وذلك فى إطار متابعته المستمرة لمشروعات الرصف والتطوير الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة.

إطمأن المحافظ على إستمرار الأعمال بالمشروع والجارى تنفيذه على مرحلتين المرحلة الأولى تشمل تغطية الخليج بمواسير خرسانية بقطر متر ووضع طبقه من الرمال لتأسيس الطريق وذلك بمسافة 600 متر طول ، والمرحلة الثانية تشمل أعمال الرصف والتطوير بوضع طبقات أساس بسمك 25 سم وطبقات أسفلتيه بسمك 6سم بتكلفة مبدئية 6 مليون جنيه.

شدد محافظ الشرقية على رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال بالمشروع لتذليل أى عقبات لسرعه الإنتهاء منه طبقاً للجدول الزمنى المحدد ودخوله الخدمة الفعلية ليمثل محوراً مرورياً جديداً يساهم فى فك الإختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق .