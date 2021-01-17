محافظ الدقهلية: مليار ونصف جنيه لتأهيل وتبطين 125 ترعه بالمحافظة

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن مشروع تبطين الترع بالمحافظة يعد من أهم المشروعات التى تقوم به الدولة والحكومة ، لتحسين أحوال الفلاح والحفاظ على الأرض الزراعية والمرأة .

وأوضح أن المشروع بالدقهلية يشمل 5 عمليات متسلسلة وأنجز منها حتى الآن 5 مشاريع بطول 4.6 كم بتكلفة 21 مليون جنيه ويجرى حاليا تنفيذ 16 عملية أخرى بطول 62.6 كم بتكلفة 202.7 مليون جنيه، كما يتم التجهيز لتنفيذ 74 عملية ضمن المشروع بطول 299 كم بتكلفة إجمالية قدرها مليار و260 مليون جنيه.

وقال إنه جارى تنفيذ الخطة القومية لتأهيل الترع ، و قد تم توفير اعتماد مالي بمبلغ وصل الى (مليار ونصف جنيها ) وذلك لتاهيل (125) ترعه بطول اجمالي 396 كم تقريبا وتخدم مساحة اراضي زراعية تبلغ 274207 فدان تقريبا

و أكد مختار، لـ "اليوم السابع"، أنه جاري العمل في (45) ترعه تقريبا بتكلفة تقديرية 648.75 مليون جنيه بطول 185 كم والتى تخدم زمام وقدره 94246 فدان تقريبا تم تنفيذ 36 كيلو تقريبا وقد تم الانتهاء من 16 ترعة بطول 14.531 كم وتخدم زمام وقدره 13948 فدان .