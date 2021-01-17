محافظ الإسكندرية يكلف بإزالة كافة اشغالات الطريق من مزلقان فيكتوريا.. فيديو

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع رؤساء الأحياء وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة بالاستجابة السريعة والفورية لشكاوي المواطنين، وتيسير سُبل تلقى ورصد شكاوى المواطنين وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مؤكدا ااختصار الإجراءات البيروقراطية الكثيرة.
وبناء على تكرار شكاوى المواطنين من تواجد إشغالات طريق وباعة جائلين معيقين لحركة المرور والمارة بمزلقان فيكتوريا بنطاق حي شرق، فقد أزال حي شرق برئاسة محارب هيلع رئيس الحي، كافة إشغالات الطريق على المزلقان وايداعها بوحدة التحفظ في شرطة المرافق،بالإضافة إلى إزالة كافة الإشغالات والمخالفات بمنطقة القصعي، وشارع ابن منقذ وشارع سيبويه وشارع الطهري وشارع ابن قرطبي، وكذلك المرور على شارع الجلاء وتوسعته للمرور والمواطنين، كما نفذت إدارة إشغال الطريق بالحي حملة صباحية لإزالة المخالفات والتعديات على شارع حجر النواتية وشارع عثمان محرم وشارع العشرين وشارع محطة السوق.
واستمرارا للاستجابة لشكاوى المواطنين التي تختص بتحسين حالة الإنارة العامة بشوارع الحي، قامت إدارة الكهرباء بالحي اليوم باصلاح الشبكة الهوائية بمتفرعات شارع مصطفي شعبان"شوارع رقم 1 و 2 و 3 و 4" من شارع أحمد أبو سليمان وإنارة جميع الكشافات الخاصة بالشوارع المذكورة، كما تمت إزالة الخطر من 2 عامود إنارة بشارع المعسكر الروماني رشدي، وكذا رفع كابل ساقط بشارع نوتردان دسيون وعزله تماما، وصيانة عدد 4 كشافات إنارة بشارع الشيماء من تعاونيات سموحه عمارة 56، و4 كشافات إنارة أخرى بشارع المشير سيدي جابر، وعدد 4 كشافات إنارة أمام البنك الأهلي وأمام محطة ترام سيدي جابر، كما تم مد شبكة هوائية بطول 25 متر في 225 شارع محمد ابن شرين متفرع من شارع الجواهر.
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