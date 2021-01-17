محافظ الإسكندرية يكلف بإزالة كافة اشغالات الطريق من مزلقان فيكتوريا.. فيديو

الإسكندرية- جاكلين منير

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع رؤساء الأحياء وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة بالاستجابة السريعة والفورية لشكاوي المواطنين، وتيسير سُبل تلقى ورصد شكاوى المواطنين وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مؤكدا ااختصار الإجراءات البيروقراطية الكثيرة.

وبناء على تكرار شكاوى المواطنين من تواجد إشغالات طريق وباعة جائلين معيقين لحركة المرور والمارة بمزلقان فيكتوريا بنطاق حي شرق، فقد أزال حي شرق برئاسة محارب هيلع رئيس الحي، كافة إشغالات الطريق على المزلقان وايداعها بوحدة التحفظ في شرطة المرافق،بالإضافة إلى إزالة كافة الإشغالات والمخالفات بمنطقة القصعي، وشارع ابن منقذ وشارع سيبويه وشارع الطهري وشارع ابن قرطبي، وكذلك المرور على شارع الجلاء وتوسعته للمرور والمواطنين، كما نفذت إدارة إشغال الطريق بالحي حملة صباحية لإزالة المخالفات والتعديات على شارع حجر النواتية وشارع عثمان محرم وشارع العشرين وشارع محطة السوق.

واستمرارا للاستجابة لشكاوى المواطنين التي تختص بتحسين حالة الإنارة العامة بشوارع الحي، قامت إدارة الكهرباء بالحي اليوم باصلاح الشبكة الهوائية بمتفرعات شارع مصطفي شعبان"شوارع رقم 1 و 2 و 3 و 4" من شارع أحمد أبو سليمان وإنارة جميع الكشافات الخاصة بالشوارع المذكورة، كما تمت إزالة الخطر من 2 عامود إنارة بشارع المعسكر الروماني رشدي، وكذا رفع كابل ساقط بشارع نوتردان دسيون وعزله تماما، وصيانة عدد 4 كشافات إنارة بشارع الشيماء من تعاونيات سموحه عمارة 56، و4 كشافات إنارة أخرى بشارع المشير سيدي جابر، وعدد 4 كشافات إنارة أمام البنك الأهلي وأمام محطة ترام سيدي جابر، كما تم مد شبكة هوائية بطول 25 متر في 225 شارع محمد ابن شرين متفرع من شارع الجواهر.