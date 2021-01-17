محافظ الأقصر يستقبل رئيس الجامعة لبحث تحقيق الاستفادة المثلى من الكليات

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم الأحد، رئيس جامعة الأقصر الدكتور محمد محجوب عزوز، لبحث سبل التنسيق والتعاون خلال الفترة القادمة، وذلك فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين المحافظة والجامعة.

وتناول اللقاء خطة واحتياجات الجامعة المستقبلية، وإضافة عدد جديد من الكليات للجامعة خلال الفترة القادمة، وسبل تحقيق الاستفادة المثلى من كليات الجامعة فى جميع المجالات داخل المحافظة، مثل الفنون الجميلة والسياحة والآثار والحاسبات والمعلومات، لتقديم أفضل الخدمات داخل المحافظة.

ومن جانبه أكد المحافظ استمرار المحافظة فى تقديم الدعم الكامل لجامعة الأقصر الوليدة، من أجل النهوض بها، وتقديم رسالتها العلمية والخدمية لأبناء وأهالى محافظة الأقصر، مؤكدا أهمية التعاون المشترك بين المحافظة والجامعة، وضرورة الاستفادة من الكوادر العلمية والبحثية من أساتذة الجامعة.

حضر اللقاء كل من: نائب المحافظ محمد عبد القادر خيرى، والسكرتير العام للمحافظة محمد عبد الفتاح آدم، والسكرتير المساعد لمحافظة الأقصر اللواء دكتور عماد أبو العزايم.