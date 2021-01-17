محافظة قنا تغلق مجزر قفط لذبح المواشى اليوم قرار إزالة المبنى

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إنه سيتم غلق مجزر قفط لذبح المواشى وذلك بدءا من اليوم الأحد المقبل، نظرا لصدور قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإزالة المبنى الخاص بالمجزر.

وأوضح الداودى، أنه على المواطنين الراغبين فى ذبح المواشى الخاصة بهم التوجه إلى مجزر أبنود بمركز قنا أو مجزر قوص لحين إنشاء مجزر جديد بمدينة قفط .

كان قد قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نجح خلال عام 2020 في توفير 10 آلاف و202 فرصة عمل للشباب والفتيات من خلال تمويل عدد 7 الآف و439 مشروع صغير ومتناهي الصغر بإجمالي تمويل مالى بلغ 299 مليونا و819 ألف جنيه وذلك في إطار سعي المحافظة بالتعاون مع الجهاز لمساعدة شباب الخريجين للبدء في تنفيذ مشروعات خاصة بهم ودخول مجال ريادة الأعمال.

وأوضح الداودى، أن المشروعات التي تم تمويها خلال العام الماضى منها 730 مشروعا صغيرا بتمويل بلغت قيمته 214 مليونا و239 ألف جنيه وعدد 6709 مشروعات متناهي الصغر بمبلغ 85 مليونا و580 ألف جنيه.

وأكد أن المحافظة تعطى أولوية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية على أرض قنا وزيادة الإنتاج والحد من البطالة بتوفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين من أبناء المحافظة.