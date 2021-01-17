محافظة الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة حالة الطقس السيئ

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى فى جميع أجهزة المحافظة التنفيذية المعنية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتى تشير إلى انخفاض فى درجات الحرارة، واحتمالات سقوط أمطار على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة أحياناً / متوسطة / خفيفة، وتوقعات باستمرار سقوط الأمطار بكثافات متوسطة إلى خفيفة مصاحبة لنشاط رياح وذلك حتى يوم الثلاثاء .
وشدد المحافظ على شركة الصرف الصحى ورؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أى حالات طارئة تجنبا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وتجهيز فرق عمل للتدخل السريع للعمل على مدار 24 ساعة، والتأكد من تحقيق الإنسياب المرورى بكافة شوارع الإسكندرية.
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