اليوم السابع
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محافظة الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة حالة الطقس السيئ

الأحد، 17 يناير 2021 12:45 ص
محافظة الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة حالة الطقس السيئ محافظ الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت محافظة الإسكندرية عن رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة اليوم الأحد، وذلك بناء على التوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
 
وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها أن تقارير هيئة الأرصاد الجوية التى تشير إلى فرص سقوط الأمطار من قبل الظهر بساعات قليلة تكون خفيفة إلي متوسطة الشدة، ولكن من بعد الظهر قد تغزر قليلا خاصة علي الساحل، وتبقي فرص الأمطار قائمة طوال اليوم علي فترات متقطعة ولكن تخف حدتها تدريجيا حتي دخول الليل، وناشدت محافظة الإسكندرية ‏المواطنين توخى الحذر ‏وإتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى فى جميع أجهزة المحافظة التنفيذية المعنية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتى تشير إلى انخفاض فى درجات الحرارة، واحتمالات سقوط أمطار على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة أحياناً / متوسطة / خفيفة، وتوقعات باستمرار سقوط الأمطار بكثافات متوسطة إلى خفيفة مصاحبة لنشاط رياح وذلك حتى يوم الثلاثاء . 

وشدد المحافظ على شركة الصرف الصحى ورؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أى حالات طارئة تجنبا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وتجهيز فرق عمل للتدخل السريع للعمل على مدار 24 ساعة، والتأكد من تحقيق الإنسياب المرورى بكافة شوارع الإسكندرية.

 


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