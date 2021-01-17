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مجلس السيادة فى السودان: قرار بإرسال تعزيزات إلى ولاية غرب دارفور

الأحد، 17 يناير 2021 07:53 م
مجلس السيادة فى السودان: قرار بإرسال تعزيزات إلى ولاية غرب دارفور البرهان
كتب أحمد عرفة

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أعلن مجلس السيادة في السودان عن قرار بإرسال تعزيزات إلى ولاية غرب دارفور، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال مجلس السيادة في السودان إن إرسال تعزيزات هدفه حماية المواطنين والمنشآت الحيوية غرب دارفور.

وقبلها أعلنت لجنة الأطباء بولاية غرب دارفور، عن ارتفاع عدد ضحايا الصدامات في مدينة الجنينة إلى 83 قتيلا و106 مصابين، حسبما ذكرت قناة العربية

وفى وقت سابق أكدت نقابة الأطباء بولاية غرب دارفور (غرب السودان) وصول حصيلة ضحايا هجوم مليشيات على مدينة الجنينة (عاصمة الولاية) إلى 48 قتيلا ، ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن النقابة قولها "إن الأحداث الدموية لاتزال جارية في مدينة الجنينة منذ صباح أمس /السبت/، مخلفة 48 قتيلا و97 جريحا".

 

 


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