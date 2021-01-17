مايك بنس يذكر إنجازات ترامب العسكرية ويوجه رسالة إلى إدارة بايدن

كتب محمد شعلان

أكد مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أن إدارة ترامب حققت الكثير من الإنجازات على المستوى العسكري وفى ملف مواجهة إيران والقضاء على داعش وتعزيز الديمقراطية، وغرد بنس على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "قبل أربع سنوات، ورثنا جيشًا تم تجويفه بسبب التخفيضات المدمرة في الميزانية، لم تشهد قواتنا زيادة كبيرة في الرواتب منذ ما يقرب من 10 سنوات".



مايك بنس على تويتر

وأضاف مايك بنس، فى رسالته: "وقبل عشر سنوات عادت إيران إلى الظهور في جميع أنحاء الشرق الأوسط وسيطر تنظيم داعش على مساحة أرضية أكبر، ولا يمكنني أن أكون أكثر فخرا بالإبلاغ، لقد أعدنا بناء جيشنا، واستعدنا ترسانة الديمقراطية، وسنت أكبر زيادة في دفاعنا الوطني منذ أيام الرئيس رونالد ريغان".

وتابع: "بعد أجيال دافعت فيها أمريكا وحلفاؤنا عن حرية الملاحة ومصالح الدول المحبة للحرية عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، فإن الصين اليوم مصممة على توسيع نفوذ بكين عبر المنطقة من خلال الاستفزازات العسكرية ودبلوماسية الديون".

ووجه مايك بنس، رسالة إلى إدارة الرئيس الجديد جو بايدن، قائلا: "إنني أحث الإدارة القادمة على الاستمرار في المسار ، والقيام بما قمنا به ، والوقوف في وجه العدوان الصيني والانتهاكات التجارية ، والوقوف بقوة من أجل منطقة المحيطين الهندي والهادئ المنفتحة ، ووضع أمريكا وحلفائنا المحبين للحرية أولاً".

وفى وقت سابق، تعهد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، باحترام تاريخ الولايات المتحدة وضمان انتقال السلطة بأمان إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، وذلك بعد واقعة محاصرة أنصار الرئيس دونالد ترامب لمبنى الكونجرس.

وأدلى بنس بالتصريحات قبل إفادة أمنية بمقر الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، وخلال اجتماع مع قوات الحرس الوطني التي تحرس مبنى الكونجرس (الكابيتول). وكان بنس واحدا من كبار المسؤولين الأمريكيين الذين اضطروا للاختباء خلال هجوم الكونجرس.