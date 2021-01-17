ليندسى جراهام: كثيرون يحثون بايدن على العفو عمن شاركوا فى الهجوم على الكابيتول

كتب أحمد عرفة

أكد السيناتور ليندسي جراهام، أن كثيرين يحثون الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن على العفو عمن شاركوا في الهجوم على الكابيتول ولكن العفو عنهم خطأ، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق كشفت التحقيقات الأمريكية حول وقائع اقتحام مؤيدى الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لمبنى الكونجرس الأمريكى عن دلائل أنشطة تجسسية تمت تحت ستار وغطاء هذا الاقتحام غير المسبوق فى تاريخ الولايات المتحدة.

وقالت دورية "انتلجنس نيوز" الأمريكية المتخصصة في شئون الاستخبارات ومكافحة التجسس إن محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد تحليلهم لفيديوهات كاميرات المراقبة داخل مكاتب الكونجرس رصدوا قيام أشخاص بعينهم من بين المقتحمين بالاستيلاء على أجهزة معينة في مكاتب نواب كونجرس من أعضاء لجان الدفاع والخدمات المسلحة والاستخبارات الوطنية، وذلك فى خضم ارتباك الموقف الذى صاحب عملية اقتحام الكونجرس فى السادس من يناير الجارى.