كوبا تسجل 650 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

ذكرت وزارة الصحة الكوبية اليوم الأحد أنه تم تسجيل 650 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات ال(24) الماضية.
ونقلت وكالة (برنسا لاتينا) الكوبية في نسختها الإنجليزية عن فرانسيسكو دوران، مدير قطاع الأوبئة بالوزارة قوله "إن 46 مريضا يرقدون الآن في العناية المركزة وهناك 11 حالة حرجة فيما توصف حالة 35 بالخطيرة".
وأعرب دوران عن عميق أسفه لوفاة أربعة مرضى خلال الساعات القليلة الماضية ليرتفع إجمالي عدد المتوفين إلى 170. وتم إخراج 363 حالة من المستشفيات بعد تعافيهم خلال ال(24) ساعة الماضية.
وأصيب 18151 شخصا بمرض كوفيد -19 في كوبا منذ تسجيل أول حالة في مارس الماضي.
كوبا تسجل 650 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعةالأحد، 17 يناير 2021 09:11 م
كورونا - صورة أرشيفية
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ذكرت وزارة الصحة الكوبية اليوم الأحد أنه تم تسجيل 650 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات ال(24) الماضية.
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