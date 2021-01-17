اليوم السابع
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وأثق بأن جهاز الخدمة السرية سيؤمن التنصيب

كبير موظفى البيت الأبيض بإدارة بايدن: التهديدات الأمنية مقلقة

الأحد، 17 يناير 2021 05:31 م
كبير موظفى البيت الأبيض بإدارة بايدن: التهديدات الأمنية مقلقة بايدن
كتب أحمد عرفة

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قال رون كلين كبير موظفى البيت الأبيض بإدارة الرئيس الأمريكى الجديد جو  بايدن، إن التهديدات الأمنية مقلقة وأثق بأن جهاز الخدمة السرية سيؤمن التنصيب، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف كبير موظفى البيت الأبيض بإدارة بايدن: نتلقى إحاطات من الإدارة الحالية عن الإجراءات الأمنية لتأمين الكونجرس.

وفى وقت سابق اعتقل الضباط فى واشنطن العاصمة رجلاً من ولاية فرجينيا حاول المرور عبر نقطة تفتيش تابعة للشرطة فى الكابيتول يحمل بطاقة مزورة لحضور حفل التنصيب ومسدس محشو وأكثر من 500 طلقة ذخيرة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقالت الصحف، إن الرجل، الذى تم تحديده فى أوراق المحكمة على أنه ويسلى ألين بيلر ، كان يقود شاحنة صغيرة بها عدة ملصقات ذات صلة بالأسلحة النارية ، بما فى ذلك ملصق كتب عليه: "إذا جاءوا من أجل بنادقك، قابلهم بالرصاص أولاً".


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