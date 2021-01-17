كامالا هاريس تحتفل بعيد ميلاد ميشيل أوباما: أمريكا أفضل حالا بسببك

كتب محمد سعودي

احتفلت كامالا هاريس ، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب، بعيد ميلاد ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة تجمعها بميشيل أوباما لاقت تفاعلا كبيرا بين متابعيها، معلقة :"عيد ميلاد سعيد ميشيل أوباما... بلدنا وأنا أفضل حالا بسببك".



كامالا هاريس عبر تويتر

كما احتفل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بعيد ميلاد زوجته ميشيل أوباما، الـ 57، ونشر على حسابه بموقع "انستجرام"، صورة نادرة لزوجته ميشيل وهي فى مرحلة مبكرة من الشباب، ووجه باراك التهنئة لها بعيد ميلادها برسالة رومانسية، قائلا: "عيد ميلاد سعيد لحبيبتى وشريكتي وصديقتي المفضلة.. كل لحظة معك نعمة.. أحبك يا ميش".

كما احتفل موقع "تويتر" بعيد ميلاد ميشيل أوباما، الـ 57، على طريقته الخاصة، فبمجرد أن يقوم زوار صفحة قرينة الرئيس الأمريكي السابق ميشيل، على "تويتر"، تظهر البلالين الملونة على الصفحة احتفالا بهذه المناسبة

وفى وقت سابق، كانت عدسات المصورين، التقطت صورًا للرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، وزوجته ميشيل أوباما، وهما يخوضان مغامرة وسط البحر بالتجديف، أثناء قضائهما لعطلتهما الأسبوعية، بالقرب من البيت الأبيض القديم في هاواي بالولايات المتحدة الامريكية.