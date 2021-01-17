قعيد يتسلق ناطحة سحاب فى هونج كونج بكرسى متحرك.. صور

رويترز

أصبح لاي تشي-واي أول رجل في هونج كونج يتسلق أكثر من 250 مترا من واجهة ناطحة سحاب وهو مربوط بكرسي متحرك حيث استغرق أكثر من عشر ساعات لتحقيق هذا الإنجاز أمس السبت من أجل جمع تبرعات لذوي إصابات الحبل الشوكي.





ولم يتمكن لاي (37 عاما)، الذي تعرض لحادث سير قبل 10 سنوات أدى إلى إصابته بالشلل النصفي، من الوصول إلى قمة برج (نينا تاور) الذي يرتفع 300 متر في شبه جزيرة كاولون.