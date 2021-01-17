قضت عمرها القصير فى الظلام بسبب إهمال بمستشفى.. "تسبيح" تبحث عن نور عينيها.. فيديو

قنا صابر سعيد

تعرضت إحدى أسر قرية المنشية بمحافظة قنا، لواقعة مؤلمة وهي تعرض طفلتهم التي لم تكمل أيام وقتها لفقدان البصر بعد الإهمال في إحدى المستشفيات الخاصة ومستشفي حكومي بحسب قولها.

وأجرى "اليوم السابع"، بثا مباشر مع والدة الطفلة تصبيح لعرض تفاصيل القضية التي رفعتها منذ أكثر من عامين وشرح تفاصيل واقعة الطفلة تسبيح عرفة.

وقالت والدة الطفلة، إنه عقب الولادة أودعت طفلتها في حضانة إحدى المستشفيات الخاصة ولكن نظرا للتكاليف الباهظة التي تخطت الخمسين ألف جنيه اضطرت إلى تحويلها إلى مستشفي حكومي لوضعها في الحضانة ومتابعة حالتها، وعقب خروجها تفاجأت أن الطفلة لا تبصر.

وتابعت والدة تسبيح، أنها قامت بالسفر إلى القاهرة وعرض حالة نجلتها على عديد من الأطباء الذين أجمعوا على أن الطفلة لن تبصر مرة ثانية لنبدأ رحلة مطالبة والدتها بحقها، مطالبة المسئولين برجوع حق طفلتها ومحاسبة المسئول عن الخطأ الطبي.