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فيديو.. سلطات الكويت تتمكن من انتشال حوت نافق بطول 35 قدم قرب جسر الشيخ جابر الأحمد

الأحد، 17 يناير 2021 01:00 ص
فيديو.. سلطات الكويت تتمكن من انتشال حوت نافق بطول 35 قدم قرب جسر الشيخ جابر الأحمد حوت
كتب : أحمد علوى

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تمكنت السلطات في الكويت من انتشال حوت نافق طوله 35 قدما تقريبا، وذلك بعد ورود بلاغ بوجوده في منطقة الحيشان بالقرب من جسر الشيخ جابر الأحمد، وفقا لصحيفة النهار الكويتية.

وبعد انتشاله عمدت الهيئة العامة للبيئة ومؤسسة الموانئ والهيئة العامة للزراعة والبلدية بالتعاون مع عمليات خفر السواحل الكويتية إلى سحبه ونقله بسيارة، حيث ستتولى البلدية التعامل مع جثته.

ورصد مقطع فيديو لحظة نقل الحوت النافق وانتشاله من قبل عمليات خفر السواحل.وقد تم جر الحوت النافق إلى ميناء الشويخ، حيث تم سحبه من مرسى (19 أ) بالاستعانة بفرقة عمليات وغواصين وتم ربطه ورفعه بالرافعات.

ويبلغ طول الحوت النافق نحو 35 قدما، ووزنه لا يقل عن 10 أطنان، وهو ما جعل عملية سحبه ورفعه ليست باليسيرة.

وأرجعت هيئة البيئة الكويتية سبب نفوق هذا النوع من الحيتان إلى كبر سنها ومرضها أو موتها جوعا لندرة وجود الغذاء الذي تتناوله لاسيما القشريات الصغيرة الموجودة فقط في المحيطات، فضلا عن تصادمها مع السفن التي تمر في خطوط الملاحة البحرية.

 

الكويت

سلطات الكويت

انتشال حوت نافق فى الكويت

اخبار العرب

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