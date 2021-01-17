فرقة غواصين من الإسكندرية تصل الشرقية للبحث عن جثة طالب فى ترعة الإسماعيلية

الشرقية - إيمان مهنى

وصل محافظة الشرقية، فرقة دعم من جمعية غواصين الخير بمحافظة الإسكندرية، لمعاونة فرق الإنقاذ النهرى للبحث عن جثة طالب الهندسة محمد السيد الغارقة منذ 10 أيام ضحية إنقلاب سيارة من أعلى كوبرى الزوامل فى بلبيس .

وقال الدكتور رأفت حمزة ، بقسم الرياضات المائية جامعة الإسكندرية واحد مؤسسى جمعية غواصين الخير، لـ "اليوم السابع"، إنه وصل فريق من 6 غواصين على أعلى مستوى من المهارات ، للبحث عن جثة الشاب الغارقة فى مياه ترعة الإسماعيلية، مضيفا أنه تم تقسيم الفريق طبقا لنقاط البحث التى من المرجح أن تكون الجثة عالقة فيها ، خاصة إلى أن الترعة طينية وبها عوائق وأشجار ، فضلا عن سرعة التيار .

وكان محمد السيد 21 عاما طالب بكلية الهندسة، توجه هو عمع وأنجاله لإحضار فرش عفش عروسة نجل عمه، الجمعة الماضى، وانقلبت سيارة ربع نقل تقلهم بمياه ترعة الإسماعيلية من أعلى كوبرى الزوامل، مما أدى لمصرع عمه والد العريس وإصابة شقيقه ونجلى عمه .

وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، قد تلقى اخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بإنقلاب سيارة ربع نقل خضراء اللون فى ترعة الإسماعيلية، بالقُرب من كوبرى الزوامل ببلبيس، فيما انتقلت قوات الإنقاذ النهرى إلى مكان الواقعة، وتم انتشال شخصين مصابين بكدمات وجروح، وبعدها تم انتشال السيارة جثة أحد المفقودين، فيما لا تزال جهود البحث جارية لانتشال جثة آخر مفقودة فى مياه الترعة.

وتبين إصابة كلًا من: عبد الله السيد محمد سالم، 18 سنة، طالب بالفرقة الأولى بكلية نظم المعلومات، وفقدان شقيقه "محمد" 24 سنة سائق، وإصابة شاب ثالث، وفقدان "حسن د" 58 سنة فلاح، تم انتشال جثته، جميعهم من مركز بلبيس، فيما تبين وفاة المفقودين الاثنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، فيما لا تزال قوات الإنقاذ النهرى تبحث عن سائق السيارة، وتبين حدوث الحادث نتيجة انفجار إطار السيارة الأيمن أعلى الكوبرى.