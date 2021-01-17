اليوم السابع
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غلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

الأحد، 17 يناير 2021 12:07 م
غلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية ميناء الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اليوم الأحد، عن غلق ميناء بوغاز فى تمام الساعة الحادية عشر وذلك لحين تحسن الأحوال الجوية، وأضاف البيان الصادر عن الميناء اليوم، أن القرار جاء نظراً لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وسرعة الرياح والضغط الجوى وحرصاُ على الأفراد والممتلكات.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، جميع الإدارات المختصة برفع درجة الإستعداد والاستمرار فى متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات.


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