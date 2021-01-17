كتب سمير حسنى

تعرضت سفينة شحن تحمل العلم الروسي للغرق، اليوم الأحد، قبالة سواحل ولاية بارطن التركية على البحر الأسود، حسبما ذكرت قناة الحرة الإخبارية الأمريكية.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أسطول الشمال الروسى أرسل طائرة إنقاذ إلى منطقة عملية البحث فى بحر بارنتس، حيث غرقت سفينة الصيد "أونيجا"، وذكرت الوزارة - أن طائرة مضادة للغواصات من طراز "إيل-38" تابعة لسلاح الطيران البحري للأسطول الشمالي أقلعت إلى منطقة بحر بارنتس، حيث غرقت سفينة الصيد "أونيجا" صباح اليوم، مشيرة إلى أن الطائرة تحمل معدات إنقاذ مخصصة لهذا الغرض.