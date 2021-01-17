اليوم السابع
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غداً.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالى قرية دلجا بمركز ديرمواس

الأحد، 17 يناير 2021 12:50 م
غداً.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالى قرية دلجا بمركز ديرمواس قافلة طبية - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار

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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تنظيم قافلة طبية علاجية فى قرية دلجا بمركز ديرمواس، والتى تستمر على مدار يومين بدءً من غداً الاثنين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك فى إطار الاهتمام بمواطنى المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيراً إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.

 


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ديرمواس

اخبار المنيا

محافظة المنيا

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