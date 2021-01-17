عضو بمجلس السيادة السودانى: اتفاق جوبا عالج أسباب الحرب بصورة شاملة

كتب : أحمد علوى

أكد محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان، أن الأسباب الأساسية للحرب في السودان تكمن في سوء إدارة التنوع وسوء ادارة الموارد، مشيرا إلى أن هذه الأسباب عالجتها اتفاقية سلام جوبا بصورة شاملة .

ودعا التعايشي، لدى مخاطبته اليوم، لقاء جماهيريا في ولاية "النيل الأبيض" (جنوب الخرطوم)، الشعب السوداني إلى التحلي بالصبر على عملية البناء التي تضطلع بها الحكومة الانتقالية، مؤكدا أنها تسعى لبناء وطن عزيز يتمتع فيه الجميع بالحرية والعدالة .

واستعرض التعايشي، خلال اللقاء الذي حضره قادة "الجبهة الثورية" (شريك اتفاق السلام)، بروتوكولات اتفاقية جوبا لسلام السودان، موضحا أن بروتوكول تقاسم الثروة أقر قيام مؤتمر للحكم والادارة سيعقد بعد ستة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق، وسيعيد السلطة الحقيقية إلى عواصم الأقاليم التي ستعيدها إلى السلطات المحلية صاحبة القرارات الخاصة بالتنمية .

وقال إن اتفاقية جوبا أقرت نظاما لإدارة التنوع من خلال بروتوكول يسمح فيه بالتعبيرعن التنوع بنص القانون، مشيرا إلى ضرورة مراعاته فى تشكيل الحكومة الجديدة، موضحا أن تراكم مشاكل السودان منذ الاستقلال ناتج عن غياب منهج يُقسم الموارد بالتساوي والعدل .

من جانبه،أكد والى ولاية النيل الأبيض اسماعيل فتح الرحمن وراق، دعم جماهير الولاية لإتفاق السلام، لافتا إلى أن حكومته ستعمل على تنفيذه على أرض الواقع.