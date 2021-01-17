ظريف يدعو فرنسا للكف عن "الكلام التافه السخيف" حول أنشطة إيران النووية

(رويترز)

نفى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الأحد مزاعم فرنسية عن أن طهران تقوم ببناء قدراتها لإنتاج أسلحة نووية، واصفا تلك التصريحات بأنها "كلام تافه وسخيف".

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قد قال في مقابلة مع صحيفة (جورنال دو ديمانش) نشرت أمس السبت إن إيران تعمل على بناء قدراتها لإنتاج أسلحة نووية وإن من الضروري عودة طهران وواشنطن إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وكتب ظريف على تويتر "لنضع الأمور في نصابها.. أنت تعمل على زعزعة استقرار منطقتنا. توقف عن حماية المجرمين الذين يقطعون أوصال منتقديهم بالمناشير ويستخدمون أسلحتكم لقتل الأطفال في اليمن".

ووجه ظريف الانتقاد إلى فرنسا وألمانيا وبريطانيا، التي لا تزال ملتزمة بالاتفاق إلى جانب الصين وروسيا، لإخفاقهم في تنفيذه منذ عام 2018 عندما انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأعاد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على إيران.