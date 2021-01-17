ضبط 548 مخالفة مرورية و4 حالات تعاطى مخدرات بغرب أسوان

أسوان - صلاح المسن

نظمت مديرية أمن أسوان اليوم الأحد، حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن تحرير نحو 548 مخالفة مرورية متنوعة ، وتم ضبط دراجات بخارية بدون ترخيص وبدون لوحات، كما تضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور تحرير 110 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفورى فى 83 مخالفة وتحرير 170 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 75 حالة لعدم قبول التصالح.

كما أسفرت الحملة، عن تحرير 104 مخالفة متنوعة وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان دائرة مركز شرطة أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط 4 حالات إيجابية لتعاطى مخدر الحشيش والبانجو.

وتباشر النيابات المختصة التحقيق وتركت نتائج الحملة أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

ويأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.

وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها و المكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.